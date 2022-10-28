أعرب خورخي سولاري مدرب المنتخب السعودي السابق في كأس العالم 1994 ، عن حبه لكرة القدم السعودية بعد الذكريات الجميلة التي عاشها معها.

وكشف أنه يقول للاعبين الأرجنتينيين إنه درب سعيد العويران صاحب الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وقال سولاري لبرنامج “في المرمى” : لم يعد بيني وبين السعوديين أي اتصال عقب نهاية المونديال لكني ما زلت أحب كرة القدم السعودية وأتابع ما يحدث فيها، عشت أياماً لا تنسى مع اللاعبين في المونديال وقضينا وقتاً رائعاً.

وتابع : اليوم أنظر إلى التجربة بكل فخر، فعندما أتحدث مع اللاعبين الأرجنتينيين أقول لهم إنني دربت سعيد العويران الذي سجل الهدف التاريخي في مرمى بلجيكا، وأنه لا يختلف عن مارادونا.

وأضاف : أنا أفرح بأهداف الفرق التي دربتها، ولهذا لن أشاهد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم المقبلة.