أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية، عادل الجبير، بتنظيم دورة الألعاب السعودية، مضيفا أن هذا عمل مميز ويعكس صورة ممتازة عن المملكة.

وتابع :”أقول للعالم كل سعودي وسعودية بطل وبطلة في أي مجال نفتخر فيهم”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة ssc.

وأكد أن حجم المشاركين في مثل هذه المناسبات الرياضية يعكس مدى اهتمام المملكة بهذا الأمر، مضيفا أن مثل هذه الدورات الرياضية تساهم في نشر الحماس وبناء المجتمع.