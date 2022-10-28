كشف الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الجمعة مشاركة منتخب بلاده في نسخة 2023 للكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف رسمياً، والمقررة في الولايات المتحدة الأميركية من 16 يونيو إلى 16 يوليو.

وأعلن الاتحاد القطري عبر تغريدة خلال حسابه في موقع “تويتر” قال فيها: منتخبنا الوطني يشارك في بطولة الكأس الذهبية “الكونكاكاف”، للمرة الثانية على التوالي في أميركا.

وشارك المنتخب القطري في النسخة السابقة من الكأس الذهبية في الولايات المتحدة العام الماضي، حيث بلغ الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام المنتخب المضيف صفر-1.