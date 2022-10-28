قال الناقد الرياضي، محمد أبو هداية، إن أي لاعب حساس من الإعلام يبحث عن طبيب نفسي.

وأضاف أن النجم السعودي في كرة القدم مدلل وبعضهم لا يتقبل النقد إذا انخفض مستواه، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأكد أن أي لاعب لا يتقبل نقد الجمهور إذا انخفض مستواه يجب أن يذهب إلى طبيب نفسي لكي يعالج هذه المشكلة.