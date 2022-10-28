قال الناقد الرياضي، سعود الصرامي، إن عبدالرحيم شقيق لاعب نادي الاتحاد حاليا ونادي النصر سابقا، عبدالرزاق حمدالله، رفع شعار الصلح مع النصر.

وأضاف “الصرامي” أن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلى آل معمر، اعترف أن حمدالله لديه بالفعل مستحقات كما أن شقيق حمدالله غرد أيضا بتغريدة أكدت أنه يرغب في الصلح مع النصر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأكد أنه يجب على إدارة النصر إلا تقوم بالاستئناف على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن مستحقات حمدالله لنادي النصر، طالما النادي نفسه أقر بصحة هذه المستحقات.