أعلن خالد عبد الرحمن محامي المتهم محمود نظمي قاتل طفليه بمركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية في مصر، بإلقائهما من كوبري فارسكور، أن المحكمة أوقفت تنفيذ حكم الإعدام وفتح التحقيق مجددا.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بالإعدام شنقا على محمود نظمي، والمتهم فيها بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقائهما في نهر النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وادعى اختطافهما حتى توصل رجال المباحث إلى حقيقة الأمر، وثبت بالدليل القاطع ارتكابه الواقعة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة بإحدى محطات التزود بالوقود، المتهم أثناء دخوله بسيارته للمحطة، 21 أغسطس 2018 في تمام الساعة 6:31 مساء، في التوقيت الذي ادعى فيه محمود اختطاف طفليه.

ويظهر أحد أبناء محمود بشكل واضح في الفيديو، وهو يجلس في الكرسي الخلفي للسيارة، ما يكذب الرواية الأولى التي ذكر فيها أنهما تعرضا للاختطاف الساعة الخامسة مساء، أثناء وجودهما معه في أحد الملاهي.