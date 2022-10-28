كسب محترف الاتحاد سابقا، أنيس البدري، قضيته ضد نادي الاتحاد، بعدما خسر الأخير القضية في الاستئناف.

وكان اللاعب يطالب بمستحقاته من الاتحاد، وحكم لصالحه بإلزام الاتحاد بسداد جزء مما كان يطلبه اللاعب، و هو 16.5M وبغرامات تأخير، وفقا لما ذكره أحمد الشيخي الخبير باللوائح الرياضية.

وقدم الاتحاد دليلاً رفضه الفيفا؛ لأنه بالعربية وغير مترجم، وانتهت مدة الاستئناف وخسر الاتحاد القضية، الأمر الذي يجعله مهدد بالحرمان من التسجيل بالميركاتو الشتوي المقبل أي تعاقدات إذا لم يقوم بعمل تسوية.