اتفق البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على حظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، بحلول عام 2035.

وقال برلمان الاتحاد الأوروبي:” هذه الاتفاقية “إشارة واضحة قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ التي سوف تعقد في مصر، إلى أن الاتحاد الأوروبي جاد في تبني قوانين ملموسة للوصول إلى الأهداف الأكثر طموحًا المنصوص عليها في قانون المناخ للاتحاد الأوروبي”.

وأشارت بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن النقل هو القطاع الوحيد الذي زادت فيه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقود الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% بين عامي 1990 و 2019.

ويحاول الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات الغاز من النقل بشكل كبير بحلول عام 2050 والترويج للسيارات الكهربائية.