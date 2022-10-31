أوضح متحدث أمانة جدة محمد البقمي أن أبرز المخالفات التي رصدت هي عدم الالتزام بالتعاقد مع “ناقل” للتخلص من المخلفات وعدم تغطية الخزانات.

وقال البقمي :” الأمانة أطلقت منصة رقمية اسمها منصة مدينتي تهدف لمراقبة الناقلات في مدينة جدة والتأكد من التزامها بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة”

وأضاف “أيضا عدم تغطية الخزانات من الأمور المهمة التي دائما تؤكد عليها البلديات الفرعية بوجوب تغطية الخزانات حفاظاً على سلامة الجميع”.