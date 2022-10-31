أكد الداعية المصري الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإخوان ينشرون الإلحاد والجاهلية الدينية حتى يضيعون معلومات أمة بأكملها، موضحا أن الإخوان يحاولون طمس الدين ويتلاعبون به.

وأضاف الجندي: “أن أخطر ما نواجهه الآن في هذا التوقيت، هو حماقة وغباء تنظيم الإخوان”.

وتابع: “الأحمق هو الذي يبيع وطنه ويعاند هذا الشعب ويحارب الوطن ويعبث بمعتقداتنا وديننا، والأحمق هو الذي يخلط الدين بالسياسة والعكس حتى يتلاعب بمصائر دول المنطقة بالكامل”.

واستكمل: “الأحمق يحاول تطويع دينه ليستجيب لرغابته ويحرف الأحاديث ويؤل الآيات ويتلاعب بالنصوص وينكر الحقائق ويفسد العقيدة ويتلاعب بكل ثوابت الدين وهذا ما عمله الإخوان ومن يسير في حذوهم من اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين”.