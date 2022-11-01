أزاحت شركة تويوتا اليابانية الستار عن سيارة تويوتا أفالون السيدان في عام 1994، وجاء الجيل الخامس منها في شهر أبريل سنة 2018 كـ سيارة موديل 2019، واليوم تم طرح سيارة أفالون موديل 2022 في الأسواق .

وتتوفر سيارة تويوتا أفالون موديل 2022 بأطوال وأعرض مختلفة وجاءت علي هذا النحو ، الطول 4.975 مم، والعرض 1.850 مم ، والارتفاع 1.435 مم.

وجاءت سيارة أفالون تورينج الجديدة بسعر 148.350 ريال، وسعر تويوتا أفالون ليمتد الجديدة يبلغ 158.815 ريال، بينما سعر أفالون نسخة بريميوم يبلغ 177.790 ريال .

وتحتوي سيارة تويوتا أفالون موديل 2022 على محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 297 حصان، وعزم اقصي للدوران 356 نيوتن/متر، متصل مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

وتمتلك سيارة تويوتا أفالون موديل 2022 مثبت سرعة، ونظام التحكم في وضعيات القيادة، وكاميرا خلفية، وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الاصطفاف، ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية ستائرية.