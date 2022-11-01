أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر المجموعة بمدينة الرياض للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية:
– وظائف إدارية متعددة.
– تمريض.
– فني تخدير.
– فني ليزر.
– فني أشعة.
– فني أعصاب.
– فني مختبر أمراض قلب.
– فني علاج تنفسي.
المتطلبات:
1- للوظائف الإدارية:
– شهادة دبلوم / بكالوريوس.
– حديث التخرج.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
2- للوظائف الصحية:
– شهادة دبلوم / بكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– تصنيف وتسجيل ساري لهيئة التخصصات السُّعُودية.
– يُفضّل وجود خبرة في نفس المجال.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
مكان العمل:
– الرياض / فرع التخصصي.
وأوضحت أن التقديم على وظائف مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية متاحة، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: ( [email protected] )
* مع تحديد الوظيفة المرغوبة وكتابتها في عنوان الرسالة.
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