أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر المجموعة بمدينة الرياض للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– وظائف إدارية متعددة.

– تمريض.

– فني تخدير.

– فني ليزر.

– فني أشعة.

– فني أعصاب.

– فني مختبر أمراض قلب.

– فني علاج تنفسي.

المتطلبات:

1- للوظائف الإدارية:

– شهادة دبلوم / بكالوريوس.

– حديث التخرج.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

2- للوظائف الصحية:

– شهادة دبلوم / بكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– تصنيف وتسجيل ساري لهيئة التخصصات السُّعُودية.

– يُفضّل وجود خبرة في نفس المجال.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

مكان العمل:

– الرياض / فرع التخصصي.

وأوضحت أن التقديم على وظائف مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية متاحة، وترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: ( [email protected] )

* مع تحديد الوظيفة المرغوبة وكتابتها في عنوان الرسالة.