انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والذي توسطت الأمم المتحدة في إبرامه.

وقد يؤدي ذلك إلى التأثير سلبا في الشحنات التي تصل إلى دول تعتمد على الاستيراد، بما قد يدفع أزمة غذاء عالمية لمزيد من الاحتدام والأسعار لمزيد من الارتفاع.

ومن جانبهم، قال اثنان من التجار في سنغافورة لوكالة “رويترز”، إن مئات من الآلاف من الأطنان من القمح المحجوزة للشحن لإفريقيا والشرق الأوسط في خطر بعد أن انسحبت روسيا، بينما ستقل صادرات الذرة الأوكرانية لأوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد علقت مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي ترعاه الأمم المتحدة لأجل غير مسمى بعد ما قالت، إن هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة وقع على أسطولها في البحر الأسود عند شبه جزيرة القرم.