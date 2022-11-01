أكد الناقد الرياضي سامي مؤمن، أن نادي النصر يعتقد أن الكل ضدته، لافتًا أن كل نادي يقوم بتحويل المواقف ليقول في النهاية الكل ضدتي .

وقال “مؤمن ” خلال لقائه على برنامج ” الحصاد الرياضي” لا أرى الاتحاد مستثمر ولا الهلال مستثمر ولا النصر مستثمر”

وأشار إلى أنه إذا استمر الصوت العالي فمن الطبيعي أن نجد الطرف الآخر يرد عليك فتشعر أن الكل ضدتك والحقيقة عكس ذلك.