كشف أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، عبدالرحمن المطرف، من طرق جديدة لممارسة الاحتيال المالي.

وذكر أن بعض المحتالين يضعون باركود على طاولات المطاعم ويكتبون عليه “امسح الباركود للإطلاع على قائمة الطعام” لكنه في الحقيقة يتم توصيل العميل إلى رابط يمارسون عليه الاحتيال المالي، وذلك وفقا لما ذكره على قناة الإخبارية.

وأكد أنه ينبغي على المستخدم الانتباه وعدم الدخول على أي رابط إلا بعد التأكد منه لضمان عدم الوقوع ضحية للاحتيال المالي.