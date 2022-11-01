قال الكاتب الاقتصادي، عيد العيد، إن المملكة أقل الدول في العالم إدخارا.

وأكد أن البعض يطبق مقولة “أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”، وذلك وفقا لما ذكره على قناة الإخبارية.

وشدد على ضرورة أن يتم التنبيه بضرورة الإدخار سواء بأن يتم هذا التنبيه من خلال الأسر أو المساجد.

الوسم

كاتب اقتصادي، عيد ، المملكة ، العالم، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، الإسراف