تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، افتتح وكيل الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي مقر قوة الاستجابة السريعة لدوريات الأفواج الأمنية الميدانية في ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

وأوضح اللواء العنزي أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للوكالة في استكمال انتشار دورياتها في المناطق الجنوبية، وتختص بتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية، ومساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة، وضبط أي مخالفات في منطقة العمليات المخصصة لها.