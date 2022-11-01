في استمرار لسلسلة القمع والعنف ضد المتظاهرين الإيرانيين، حاولت قوات نظام الملالي إلقاء قنابل دخان على المتظاهرين لتفريقهم لكن المضحك في الأمر أن القنبلة ارتدت عليهم وانتشر الدخان حتى غرقوا بداخله.

وأظهر فيديو قيام أحد عناصر نظام الملالي بإلقاء القنبلة من أعلى جدار لكنه فشل في قذفه وارتدت القنبلة عليه وعلى زملائه، ما أثار ضحك موثقي الفيديو.

وتستمر المظاهرات في كافة أنحاء إيران، بعد مقتل الفتاة الكردية الشابة مهسا أميني، التي توفيت بعد أيام من الاعتداء عليها وضربها بوحشية أثناء اعتقالها من قبل قوات البسيج لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري أثناء زيارة لها في طهران.