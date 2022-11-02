أوضحت مؤسسة التأمينات الإجتماعية، حالات استحقاق المعاش لأفراد عائلة المشترك، أو صاحب المعاش المتوفى وفقًا لأنظمة التقاعد، التي تم تلخيصها في ثلاث حالات هم عند وفاة المشترك، وفاة أصحاب المعاش، نظام التقاعد المدني والعسكري”.

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بتويتر أن حالات استحقاق المعاش لأفراد عائلة المشترك، وصاحب المعاش المتوفى في عملاء نظام التأمينات الاجتماعية يكون الاستحقاق عند وفاة المشترك في الحالات الآتية:

_أثناء العمل إذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عـن 3 أشهر متصلـة أو 6 أشهر متقطعة

_ بعد ترك العمل مع مدة اشتراك لاتقل عن 120 شهرا أو 60 شهرًا مـع إضافة مدة إعتبارية مكملة لـ(120) شهراً

_وأثناء العمل نتيجة إصابة العمل أيا كانت مدة الاشتراك

وأضافت، أنه في حالة وفاة أصحاب المعاش يكون مستحقًا في الحالات التالية: “التقاعد، العجز غير المهني، عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم”، و في نظام التقاعد المدني والعسكري، عند وفاة المشترك لأي سبب، أيا كانت مدة الاشتراك، وعند وفاة صاحب المعاش يكون الاستحقاق بسبب التقاعد.