أعلنت شركة عبدالله العثيم للترفيه، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بفروع الشركة في عدة مدن للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدير صالة ترفية.
المتطلبات:
1- أن يكونه المرشح سعودي الجنسية
2- أن يكون المؤهل من دبلوم فأعلى.
3- أن يكون المرشح ذو خبرة بنفس المسمى من سنتين فما فوق.
4- لغة انجليزية ممتازة.
مكان العمل:
– (الرياض – الدمام – حفر الباطن – الخفجي).
المزايا:
1- رواتب مغرية.
2- تطور وظيفي.
3- توظيف فوري.
4- تدريب و تأهيل المرشحين.
5- ترقيات حسب التقييم السنوي.
ويتم التقديم على وظائف العثيم، تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي:
مع ضرورة كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في عنوان الإيميل.
* لن يتم النظر في أي ملف غير مطابق للشروط أعلاه.
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