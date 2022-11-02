أعلنت شركة عبدالله العثيم للترفيه، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بفروع الشركة في عدة مدن للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير صالة ترفية.

المتطلبات:

1- أن يكونه المرشح سعودي الجنسية

2- أن يكون المؤهل من دبلوم فأعلى.

3- أن يكون المرشح ذو خبرة بنفس المسمى من سنتين فما فوق.

4- لغة انجليزية ممتازة.

مكان العمل:

– (الرياض – الدمام – حفر الباطن – الخفجي).

المزايا:

1- رواتب مغرية.

2- تطور وظيفي.

3- توظيف فوري.

4- تدريب و تأهيل المرشحين.

5- ترقيات حسب التقييم السنوي.

ويتم التقديم على وظائف العثيم، تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

( [email protected] )

مع ضرورة كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في عنوان الإيميل.

* لن يتم النظر في أي ملف غير مطابق للشروط أعلاه.