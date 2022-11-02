كشفت دراسة أسترالية جديدة أن السيليكا المسامية، أو جزيئات الرمل المنّقى، تمنع امتصاص الدهون والكربوهيدرات في الجسم، وأنها قد تكون عالجًا محتملًا للسمنة من دون آثار جانبية.

ويُشار إلى أن الدراسة التي أجريت في جامعة ساوث أستراليا تعد الأولى من نوعها التي تتحقق من كيفية منع جزيئات السيليكا المسامية لعملية امتصاص الدهون والسكر في الجهاز الهضمي.

ومن المقرر تطوير العلاج الجديد القائم على السيليكا بالشراكة مع شركة جالنتيريو ليميتد، وسيكون علاج السيليكا الجديد ألطف على المعدة، مع عدد أقل من الآثار الجانبية المرتبطة بالعقار السائد لمكافحة السمنة، بحسب موقع “ساينسدايلي”.

وقال الدكتور بول جويس الباحث الرئيسي في الدراسة: “هذا الاكتشاف المذهل يمكن أن يغير النتائج الصحية لملايين الأشخاص الذين يعانون من السمنة.”

وأضاف:” هناك نقص حاليًا في العلاجات الفعالة الخالية من الآثار الضارة مثل الإسهال والانتفاخ وآلام البطن.”