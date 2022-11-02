كشف المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن فرصة تدريبية في المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية لمدة سنة تنتهي بالتوظيف بشركة إسمنت الرياض والحصول على شهادة دبلوم مشارك.

وأوضح المعهد أن الشروط المطلوبة للتقديم هي :

1- سعودي الجنسية

3- تخصص كيمياء (مختبرات أو إنتاج) – تخصص ميكانيكا وكهرباء.

4- العمر لا يتجاوز 25 سنه.

5- لم يحصل على الدعم من صندوق الموارد البشرية (هدف).

وأشار إلى أن المميزات المكتسبة بعد التدريب هي: راتب مجزي أساسي، بدلات أخرى، تأمين طبي.

وأفاد بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ الموافق 2022/11/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]