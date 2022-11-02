أزاحت دودج الستار عن مجموعة محركات صندوقية جديدة، ونعني بذلك المحركات التي يمكن شراؤها بشكل مستقل في صناديق.

وتتضمن عائلة محركات Hellephant للعلامة بسوبرتشارجر، والتي استلمت وحدات جديدة مصنوعة من الألمنيوم والحديد بقوة تتراوح بين 900 و1100 حصان.

ودشنت دودج أسماء A Helephant للمحركات المصنوعة من الألمنيوم، في إشارة إلى أول حرف من ألمنيوم بالإنجليزية A، بقوة قصوى 1100 حصان وسوبرتشارجر قوي، مع استخدام اسم C Helephant للمحركات المصنوعة من الحديد الزهر في إشارة إلى أول حرف من Cast Iron

وكشفت أيضًا عن عائلة محركات Hurricrate الجديدة بعضوين رئيسيين، العضو الأول هو محرك Cat 1 الصندوقي سعة 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 420 حصان وعزم دوران 635 نيوتن متر وشواحن تيربو مزدوجة.

ويأتي ذلك مع محرك ثاني باسم Cat 3 بقوة 550 حصان وعزم دوران 720 نيوتن متر وشواحن تيربو مزدوجة كذلك مع مكابس ألمنيوم ومضخات حقن مباشر عالية الضغط للوقود.