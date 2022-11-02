حققت اللاعبة كوثر البارودي ميداليتين ذهبيتين في منافسات السباحة للسيدات التي أقيمت اليوم الأربعاء، في صالة الرياضات المائية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

ويأتي ذلك ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

ويُشار إلى أن البارودي احتلت المركز الأول والميدالية الذهبية مسجلة 29:29 ثانية، وتلتها في المركز الثاني هنا جابر بزمن قدره 30.01 ثانية، وجاءت مشاعل العايد في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 30.70 ثانية.

وحصلت البارودي على ميداليتها الذهبية الثانية في مسابقة 50 متر صدر للسيدات، وسجلت زمناً قدره 38:20 ثانية، وجاءت مريم مصطفى في المركز الثاني بزمن قدره 39:37 ثانية، ومشاعل العايد في المركز الثالث بزمن قدره 41:00 ثانية.

والجدير بالذكر أن الفائزات توجن من قِبل عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ووكيل التخطيط والتطوير في وزارة الرياضة أضواء العريفي، وعضو لجنة المرأة الرياضية منى الشهاب، ورئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني.