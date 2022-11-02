تطارد فضيحة جديدة مسؤولين عن استقبال اللاجئين في المملكة المتحد، وذلك بعد أن كشف طالبو لجوء أطفال وصلوا مؤخراً لبريطانيا، أنهم تعرضوا لضغوط من مسؤولي الفحص ليقولوا إنهم بالغون.

وأفاد الأطفال بأن قيل لهم إنه إذا قالوا إنهم تجاوزوا 18 عاماً، فسيكون بإمكانهم مغادرة موقع معالجة طلبات اللجوء المضطرب في مانستون بكنت بسرعة أكبر.

وكشفت إحدى تسجيلات مركز مانستون للجوء، تعود لصبي إريتري يبلغ من العمر 16 عاماً يتحدث إلى أحد الحراس في 29 أكتوبر الماضي، حيث سأله عن عمره.

وأجابه الصبي أن عمر 16 عاماً، قال له الحارس إن قلت إن عمرك أقل من 18 عاماً ستواجه مشكلات، لكن إن قلت إن عمرك 19 ستخرج من هذا المكان.

وفي ذات السياق، قدم مجلس اللاجئين معلومات حول ثلاث مقابلات حديثة أجراها موظفوه مع الأولاد الأكراد من العراق وإيران الذين قدموا نفس المزاعم.