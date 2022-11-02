أكدت استشارية الأمراض القرنية في مستشفى الملك خالد للعيون الدكتورة رفاه فيرق، أن ليس كل إحمرار عين يعد جفافا.

وقالت الدكتورة رفاه فيرق: “إن هناك أسباب لاحمرار العين وقد يكون السبب حساسية أو التهاب القرنية “.

وأضافت: “خصوصا الأشخاص الذين يستخدمون عدسات لاصقة، ويتعرضون للغبار والأتربة”.