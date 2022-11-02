أكدت استشارية الأمراض القرنية في مستشفى الملك خالد للعيون الدكتورة رفاه فيرق، أن ليس كل إحمرار عين يعد جفافا.
وقالت الدكتورة رفاه فيرق: “إن هناك أسباب لاحمرار العين وقد يكون السبب حساسية أو التهاب القرنية “.
وأضافت: “خصوصا الأشخاص الذين يستخدمون عدسات لاصقة، ويتعرضون للغبار والأتربة”.
فيديو | استشارية الأمراض القرنية في مستشفى الملك خالد للعيون د. رفاه فيرق: ليس كل إحمرار عين يعد جفافا وقد يكون حساسية أو التهاب القرنية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jgtZ7zjlet
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 2, 2022
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