روت أمل بنت فيصل أول خيالة سعودية دولياً في سباقات السرعة عن مشوارها في الفروسية كاشفة عن أبرز الداعمين لها.

وقالت أمل بنت فيصل خلال برنامج “سيدتي”: “بدأت ركوب الخيل منذ الصغر بدعم أهلي، والاحتراف كان في 2008 “.

وأضافت: “في ظل دعم القيادة الحكيمة للمرأة في جميع المجالات أصبحت طموحاتنا لا تتوقف لم يعد هناك شيء صعب أمام تحقيق طموحات المرأة”.

وأشارت إلى أن طريقها كان ممهدًا ولم يكن هناك أي صعوبة واجهتها في تحقيق حلمها، ومن أبرز الداعمين لها الأمير بندر بن خالد والأمير سعود بن سلمان.

يذكر أن أمل بنت فيصل تهوى الخيول، حصلت على رخصة خيال من “‫نادي سباقات الخيل”، كأول سعودية تحصل على هذه الرخصة، والتي تخولها للمشاركة في سباقات الخيل التي يقيمها النادي.

أمل بنت فيصل – أول خيالة سعودية دولياً في سباقات السرعة: بدأت ركوب الخيل منذ الصغر بدعم أهلي، والاحتراف كان في 2008 @eng_af1@FrusiyaClub#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rFm2s5ojum — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 2, 2022