عادت المغربية جليلة لإثارة الجدل من جديد حول قصة حب جمعتها مع الفنان المصري تامر حسني، موضحة أنها استمرت 10 سنوات، وأن العلاقة بينهما لم تنته بزواجه من بسمة بوسيل.

وقالت جليلة: “أنا إنسانة مستهدفة بصورة خطيرة، أنا عشت قصة حب طويلة مع تامر حسني، بلغت 10 سنوات كاملة، وكنت معه قبل زواجه من بسمة بوسيل بيوم واحد فقط، وتفاجأت بزواجه”.

وصرحت بأنها لم تقطع علاقتها بتامر حسني بعد الزواج، ولكنها استمرت معه في العلاقة على الرغم من زواجه، مشيرة إلى أن كل هذه التفاصيل كانت سرية، ولم تكن ترغب في كشفها لوسائل الإعلام، حتى وصل الأمر إلى طعنها بشرفها، فكان لا بد من كشف الحقيقة.

وكانت أنباء قد ترددت حول انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، ولكن كلا الطرفين قاما بنفي الأمر.