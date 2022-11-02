تسبب عطل تقني في تعثر حركة المسافرين في منافذ سلوى والرقعي وجسر الملك فهد وحالة عمار، وفقا لما أفاد به مراسلو قناة الإخبارية.

وأضاف المراسلون أن الخلل التقني تسبب في تعطل حركة مرور المسافرين في المنافذ الأربعة منذ ساعات.

فيما أكد المراسلون أن الجوازات تعمل على حل الإشكال التقني.

وبدء منذ قليل تسيير حركة المسافرين في منفذ جسر الملك فهد .

فيديو | مراسل #الإخبارية: بدء تسيير حركة المسافرين في منفذ جسر الملك فهد pic.twitter.com/l07Gp8SblM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2022