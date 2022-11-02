واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي بالإمارات، استعدادا لمباراته الودية أمام منتخب آيسلندا المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، إذ بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين السرعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مباريات مصغرة.

من جهة أخرى، فقد واصل اللاعب “صالح الشهري” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، وسيواصل الأخضر استعداداته بحصة تدريبية يوم غد على ملعب قصر الإمارات.