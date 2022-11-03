أخلت الأجهزة الأمنية بالكويت الصالات المقام فيها “معرض العطور” على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف في محافظة حولي، بعد ورود “بلاغ كاذب” عن وجود متفجرات في إحدى الصالات.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إخلاء الصالات وخروج عدد من المتواجدين في المعرض والمشاركين فيه.

وقال أحد الأشخاص الذين كانوا في المعرض ووثقوا لحظة إخلائه وخروج الزوار بمقطع فيديو بأن “هناك تضاربًا بالأنباء حول سبب إخلاء المعرض، حيث قيل في البداية إن هناك حريقًا في إحدى الصالات ثم تحوَل الحديث عن وجود بلاغ يفيد بوجود قنبلة في المعرض”.

وأفادت الحسابات الإخبارية أن رجال الأمن والمتفجرات قاموا بتمشيط الموقع عقب ورود بلاغ يفيد بوجود قنبلة في المعرض، ولم يعثروا على أي متفجرات أو قنابل، مشيرة إلى أنه بعد البحث والتحري تبين أن البلاغ كاذب وورد من هاتف .