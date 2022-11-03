قالت المديرية العامة للجوازات أت العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة سيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي بتويتر “استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة من اختصاص مكاتب الاستقدام، أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة سيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل”.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الجوازات من أحد المتابعين يتضمن “لدى خادمة ستصل للمطار غدا هل يستطيع سائقي استلامها من المطار أم يستلزم تفويض له من أبشر ؟”