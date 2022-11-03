حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على أحياء الذكرى السنوية لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»،بنشر مشاهد تجمعهما سويا في عدد من الأعمال الفنية.

وقالت نبيلة عبيد: “محمود عبدالعزيز.. النجم الكبير اللي كان ما بينا أحلى الأفلام اللي هتفضل عايشة في ذاكرة السينما وفي وجدان المشاهدين.. وأحد النجوم اللي كنت بعتز بصداقته وبستمتع بالتمثيل معاه، ولا كان في بينا يوم زعل أو خصام”.

وتابعت: “اقتربت ذكرى رحيلك عن الدنيا يا محمود، ولكنك عايش وهتفضل عايش في قلوب كل محبيك، ربنا يرحمك يا أغلى وأعز صديق”.

يذكر أن الموت غيب الفنان محمود عبدالعزيز، في 12 نوفمبر 2016، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.