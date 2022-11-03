دعا اللاعب المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي، للتركيز في منافسات الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة في المباريات المتبقية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وعبر محمد صلاح، عن سعادته البالغة بالفوز على نابولي، الذي يدربه لوتشيانو سباليتي، مبينا أن الفوز أمام واحد من أفضل الفرق في العالم، وواحد من أفضل المدربين في العالم، دائما ما يمنح شعورا جيدا، ولكن علينا الاستمرار.

وأشار:” نتيجة جيدة بالنسبة لنا، أتمنى أن تمنحنا المزيد من الثقة، والآن نحن بحاجة إلى التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز والمضي قدما”، موضحا أنه لم يكن يدرك أنه هو من سجل الهدف الأول لليفربول، حيث تلقى زميله داروين نونيز الكرة من ضربة ركنية وصوبها برأسه بقوة ثم تصدى الحارس لها على خط المرمى قبل أن يدفع صلاح بالكرة إلى داخل الشباك.

وتابع محمد صلاح:”كمهاجم، أحب التسجيل وداروين يحب التسجيل أيضا، لذلك نشعر بالسعادة بأننا سجلنا في المباراة”.