أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم طمس لفظ الجلالة أو الآيات القرآنية من الأوراق المراد إتلافها.

وقال عبدالكريم الخضير:”الأوراق المحترمة التي فيها لفظ الجلالة أو أي اسم من أسماء الله الحسنى أو من كلامه -جل وعلا- أو من كلام نبيه -عليه الصلاة والسلام- أو عموم الكلام المحترم، مثل هذه الأوراق الأولى أن تُحرق إذا استُغني عنها فلا تُعرَّض للإهانة، كما فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- حينما حرَّقوا الصحف التي فيها القرآن بعد الاتفاق على جمعه وكتابته في مصحف”.