كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات تغيير الاسم التجاري للفرع من خلالها بعد تغيير الاسم عن طريق وزارة التجارة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه بعد تغيير الاسم من وزارة التجارة يمكن تغيير الاسم التجاري للفرع من خلال الدخول على الحساب الشخصي في موقع الهيئة ثم الدخول على قسم “الخدمات العامة”.

وتابعت أن الخطوة التالية هي اختيار أيقونة “تحديث” أو “إيقاف التسجيل”، ثم “عرض” أو “تعديل التفاصيل”، والانتقال بعدها للخطوة الثالثة وهي “بيانات النشاط الرئيسي والفرعي”، مشيرة إلى أن السجل المراد تعديله يتم تحديده مع إرفاق صورة السجل التجاري بعد التغيير.