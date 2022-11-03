تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫69398 مقابل الريال الواحد 0٫27070
– الدولار:3٫75805 مقابل الريال الواحد 0٫26610
– درهم إماراتي:1٫02313 مقابل الريال الواحد0٫97739
– ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59033
– دينار أردني: 5٫30056 مقابل الريال الواحد 0٫18866
– دينار كويتي:12٫13799 مقابل الريال الواحد 0٫08241
– دينار بحريني:9٫96776 مقابل الريال الواحد 0٫10032
– الريال القطري:1٫03215 مقابل الريال الواحد 0٫96885
– الدرهم المغربي:0٫34156 مقابل الريال الواحد 2٫93065
– الجنيه المصري:0٫15606 مقابل الريال الواحد 6٫40670
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