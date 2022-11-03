كشفت شركة بنده للتجزئة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في ( جدة، سراة عبيدة )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- محاسب مبيعات. (3 وظائف – جدة)
– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
2- موظف خدمة خضار. (سراة عبيدة)
– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح من الأربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ الموافق بالميلادي 2022/11/02م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .
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