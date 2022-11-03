كشفت شركة بنده للتجزئة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في ( جدة، سراة عبيدة )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- محاسب مبيعات. (3 وظائف – جدة)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

2- موظف خدمة خضار. (سراة عبيدة)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من الأربعاء بتاريخ 1444/04/08هـ الموافق بالميلادي 2022/11/02م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم يرجى زيارة رابط الموقع .