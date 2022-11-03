أكد رئيس الخليج علاء الهمل، أنه لم يؤجج الرأي العام في قضية النصر، لافتًا أن لهجة لجنة الانضباط تجاهه كانت حادة .

وقال الهمل خلال مداخلة على برنامج ” المنتصف ” المذاع على القناة الإخبارية:” أنه ليس من طباعة تهييج الرأي العام، لكنه يحاول أن يكون مهني إلى أقصى حد”، لافتًا أن وجهة نظر لجنة الانضباط وقرارتها نحترمها ونطبقها

وأضاف:” أنه لن يهدد الرأي العام”، لافتًا أنه منذ انتشار الكلام كثير من القنوات الرياضية حاولت التواصل به بسكل متكرر لكنه كان يرفض لأنه لا يحب الإثارة .

وتابع :” أنه يعمل تحت مظلة الاتحاد، بالإضافة إلى أنه عضو في الجمعية العمومية، وإن كان هناك ملاحظات سيوصلها.”