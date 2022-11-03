أجاب أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، على سؤال لماذا يتقبل العالم اختلالات العرض والطلب لدى الاحتياطي الفيدرالي ولا يتقبلها من “أوبك+”.

وقال الدكتور محمد مكني، عبر برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديا كبيرا وهو التضخم، وحاول الفيدرالي الأمريكي العمل وفق سياسة التشدد المالي ولكن لا يوجد أثر كبير على التضخم.

وأكد “مكني”، أن قرار رفع الفائدة 75 نقطة أساس كان متوقعا نظرا لعدم وجود بوادر لاحتواء الآثار الاقتصادية والتضخم من آخر رفع، لافتا إلى أن وصول “الريبو العكسي” لدينا إلى 4% يعد أمرا مشجعا بأن تضع البنوك أموالها الفائضة في البنك المركزي.