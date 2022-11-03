يعد خروج دخان أبيض من العادم أو ما يطلق عليه (الشكمان) من الأمور التي تثير قلق وإزعاج قائدي السيارات خوفًا من أن يكون تغير لون العادم إلى اللون الأبيض مؤشر على وجود أعطال في المحرك أو أن يكون قد تعرض للتهالك.

وكشفت تقارير، عن أشهر أسباب خروج دخان أبيض من العادم، وهي كالآتي: تسرب زيت المحرك، ففي حال وجود مشكلة في حلقات المكبس أو أختام الصمام فإنه غالبًا ما تؤدي إلى تسرب زيت المحرك إلى الوقود في غرفة الاحتراق الداخلي في المحرك.

ومع انخفاض درجات حرارة الجو في الشتاء يلاحظ أحيانًا خروج دخان أبيض من عادم السيارة خاصة عند بدء تشغيل المحرك في الصباح، وهو من الأمور الطبيعية والغير مقلقة، حيث يتسبب انخفاض حرارة الجو في تكثف بخار الماء في ماسورة العادم، ومع تشغيل المحرك وارتفاع حرارة العادم يخرج كدخان أبيض خفيف يستمر لدقائق معدودة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه إذا تعرض خزان سائل التبريد إلى التلف أو للشرخ، فإنه يؤدي إلى تسرب سائل التبريد إلى نظام العادم في السيارة، وهو الأمر الذي يتسبب أيضًا في خروج دخان أبيض من العادم، فضلا عن تعرض رأس السلندر للتصدع أو الشرخ.