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الخميس3 نوفمبر

“السليمان”: الله يكثر اللي يستخدمون “الداش كام” ونعتمد عليها في تحقيقات الحوادث (فيديو)

منذ 15 دقيقة
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الدكتور محمد السليمان، أنهم يعتمدون على الداش كام في آليات تحقيقات الحوادث.

وقال السليمان خلال لقائه على برنامج “الراصد”‏:” الله يكثر اللي يستخدمون “الداش كام”، مُشيرًا إلى أنها ساعدتهم كثيرًا في حالات الاعتراف .

وتابع:” أرفع القبعة لمنظومات تحكم وساهر ووزارة الداخلية التي ساعدت في خفض وفيات وإصابات الحوادث.”

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