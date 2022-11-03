“السليمان”: الله يكثر اللي يستخدمون “الداش كام” ونعتمد عليها في تحقيقات الحوادث (فيديو)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الدكتور محمد السليمان، أنهم يعتمدون على الداش كام في آليات تحقيقات الحوادث.
وقال السليمان خلال لقائه على برنامج “الراصد”:” الله يكثر اللي يستخدمون “الداش كام”، مُشيرًا إلى أنها ساعدتهم كثيرًا في حالات الاعتراف .
وتابع:” أرفع القبعة لمنظومات تحكم وساهر ووزارة الداخلية التي ساعدت في خفض وفيات وإصابات الحوادث.”
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة نجم د. محمد السليمان:
"الله يكثر اللي يستخدمون الداش كام" ونعتمد عليها في تحقيقات الحوادث #الراصد pic.twitter.com/zUHcGrYFgT
— الراصد (@alraasd) November 2, 2022
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة نجم د. محمد السليمان:
نظام "ساهر" ساعد في خفض وفيات وإصابات الحوادث#الراصد pic.twitter.com/eMuNlXhaLe
— الراصد (@alraasd) November 2, 2022
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