تعرض ثلاثة عناصر من قوات الباسيج الداعمة لنظام الملالي في إيران للضرب المبرح من قبل المتظاهرين.

وأقدم المتظاهرون على ضرب عناصر المرتزقة، وذلك ردًا على انتشار فيديو لعناصر من الأمن الإيراني وهم ينهالون بضرب مبرح ومتنوع بالعصي وركلا بالأقدام على متظاهر تمكنوا منه وطرحوه أرضاً في منطقة “نازي آباد” بطهران.

وتستمر الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك في مختلف مناطق البلاد، وشاركت فيه مختلف طوائف الشعب الإيراني.

واشتبكت عناصر قوات الأمن والباسيج والحرس الثوري، مع المحتجين، وألقوا القبض عى أعداد منهم، واعتدوا علي المظاهرات بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويستعد المتظاهرون لحشد يوم الجمعة، الذي يعد اليوم الرئيس في المظاهرات المستمرة للشهر الثاني على التوالي، من بعد مقتل الفتاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني.