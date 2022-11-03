تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف قيام طفل صغير في ولاية فلوريدا، بتحطيم منزله بعدما أخذت والدته هاتفه الجوال منه ومنعته من استخدامه.

وبيّن المقطع انهيار الأم من البكاء بعد مشاهدتها لتحطيم المنزل بالكامل، وأخذت تصور كافة الأجهزة ومحتويات المنزل التي تحطمت، إذ قام ابنها بتكسير وتحطيم جميع أثاث المنزل من الأجهزة الكهربائية والمعدات، ونوافذ وأطباق وأجهزة تلفاز والمنضدة والمرحاض.

والجدير بالذكر أن الطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، لكنه يعاني من مرض نفسي، دفعه لهذا الفعل المؤلم.