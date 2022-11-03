توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1444/4/9هـ إلى السبت 1444/4/11هـ.

وقال الحصيني، خلال تويتة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:” أن اليوم الخميس تسود أجواء حارة نسبياً مع رطوبة نهاراً على معظم المناطق والخليج، معتدلة على الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية وباردة فجرًا، ومن معتدلة لباردة نسبيًّا فجراً “ليلة الجمعة”.

وأفاد بأنة من المتوقع أن تكون هناك رياح مغبرة اليوم الخميس على الطريق الرابط بين الرياض والشرقية وأجزاء من الغربية، إلى جانب هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على شمال الشرقية والكويت ومرتفعات عسير وجازان.

وعن طقس الجمعة، توقع الحصيني أجواءً من حارة نسبياً لمعتدلة نهاراً على معظم أنحاء المملكة ومن معتدلة لباردة فجراً.

ولفت إلى هطول أمطار متفرقة غدًا الجمعة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجنوبية، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية من الجمعة.

ومن جانبه نصح الحصيني المواطنين قائلًا: “اكشتوا واحتاطوا، الأماكن المفتوحة بعد الساعة 11 ليالي الجمعة والسبت، ملابس شتوية خفيفة على الشمالية والوسطى وغرب الشرقية وشرق الغربية”.