نفى الإعلامي وليد الفراج عن الأنباء المتداولة بشأن إمكانية إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “يلو” من دوري المحترفين .

وقال وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد” :” أن الهبوط لدوري الدرجة الأولى لن يُلغى من المحترفين حتى دوري 2025.”

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن زيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريقًا بداية من موسم 2023/2024.