أكد صحفي مكسيكي، أن جماهير المكسيك تشعر بقلق قبل لقاء المنتخب الوطني في كأس العالم المقام في قطر.

وقال الصحفي المكسيكي، خلال برنامج “في المرمى” عبر قناة “العربية”: “في المكسيك نشعر ببالغ القلق لأننا نعلم حجم الفريق السعودي وبالنسبة لنا فإن مبارتنا الأخيرة سوف تكون حاسمة في مساعينا وطموحاتنا للانتقال إلى الجولة المقبلة”.

وأوضح الصحفي الرياضي المكسيكي، أنهم يقوموا بتتبع خطوات الأخضر ويتذكرون جيدًا حينما كان يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشاد بلاعبي الأخضر.