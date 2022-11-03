أوضح استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور أحمد العيسى، السبب العلمي لحدوث البهاق والفرق بينه وبين البرص.

وقال الدكتور أحمد العيسى، خلال برنامج “كلام” عبر قناة “السعودية”، أن البهاق عبارة عن مناعة تأكل الخلايا الصبغية فقط، وهو مرض مناعي جلدي، لافتا إلى وجود خلاف لغوي فقهي حول كلمة البرص، مؤكدا أن البرص هو البهاق.

وأشار “العيسى” إلى أن مريض البهاق مثل المرضى الآخرين ولكن يجب أن يقلل التعرض للشمس، والممنوع له الجلوس على الشاطئ ساعات طويلة حتى لا يتعرض لحروق شمس وتزيد رقعة البهاق.