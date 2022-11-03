كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في إطلاق نار استهدف أنصاره في العاصمة إسلام أباد.

وأوضحت التقارير، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على السيارة التي كانت تقل خان، وسط أنصاره، لافتة إلى مقتل المشتبه به.

وأصيب خان في ساقه، فيما قال عمران إسماعيل من حركة الإنصاف الباكستانية التي يرأسها عمران خان، إن الأخير أصيب إن في ساقه بثلاث إلى أربع رصاصات.

وتعد هذه هي المسيرة الثانية من نوعها التي يخرج فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق هذا العام، بعد الأولى التي كانت في 25 مايو الماضي.