أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، أن منصة تويتر كانت تواجه مشاكل كبيرة في السنوات الماضية، مؤكدًا أن مستقبل المنصة خلال السنوات القادمة سيكون مختلف بشكل كامل .

وقال “السبع” ‏⁧‫خلال برنامج “مستقبل TECH” المُذاع على قناة CBC :” أن “تويتر” سيتحول إلى منصة مختلفة تحت اسم X ويقصد به إيلون ماسك أنه سيصبح به أشياء مختلفه وسيكون فيه عملات رقمية، بالإضافة إلى استخدام التطبيق في تحويل العملات.

وأفاد بأنه منذ الإعلان عن الاستحواذ ماسك على تويتر، أعلن أغلب المدراء في المنصة عن استقالتهم بشكل كامل، والبعض الآخر تم طرده.

وأضاف:” أن ماسك لديه مشاريع مالية كبيرة وغيرها، ويعني استحواذه على تويتر أنه سيحدث تغيير كبير بالمنصة .”